Hält der Getreidedeal?

Keine 24 Stunden nach der Vereinbarung über Getreidelieferungen aus der Ukraine greift Russland den Hafen von Odessa an. Dabei sollte der Ort geschützt sein.

Am Sonntagmorgen änderte der Kreml seine Meinung: Hatte es am Samstag noch geheißen, Russland habe nichts mit dem Raketenangriff auf den Hafen von Odessa zu tun, rühmte sich Moskau am Sonntag desselben Angriffs: "Raketen des Typs ,Kalibr' haben Kriegs-Infrastruktur im Hafen von Odessa zerstört", erklärte Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa. Getroffen worden seien ein kleines Kriegsschiff an der Reling, eine Werft der Kriegsmarine und eine ungenannte Zahl aus den USA in die Ukraine gelieferter "Harpoon"-Seeraketen.

Am Samstag waren laut Angaben ...