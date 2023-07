Hafenstadt Odessa die zweite Nacht in Folge unter Beschuss

Die für den Getreideexporte wichtige südukrainische Hafenstadt Odessa ist erneut unter Beschuss geraten. In der Nacht auf Mittwoch waren lokalen Medienberichten zufolge Explosionen in der Stadt zu hören. Die Luftverteidigung sei nach Angaben des Gouverneurs der Region die zweite Nacht in Folge im Einsatz gewesen. Bereits am Dienstag hatte Russland wenige Stunden nach Auslaufen des Getreidedeals die Region am Schwarzen Meer mit Luftangriffen überzogen.

BILD: SN/APA/AFP/OLEKSANDR GIMANOV In Odessa soll die Arbeit weiter voranschreiten