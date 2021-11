Haft wegen Urlaubsfoto von Erdog˘ans Residenz

Ein israelisches Ehepaar steht in der Türkei unter Spionageverdacht.

So hatten sich Natali und Mordy Oknin ihren Kurztrip nach Istanbul nicht vorgestellt. Am Bosporus wollte das israelische Ehepaar Geburtstag feiern. Für vergangenen Donnerstag war der Rückflug nach Tel Aviv gebucht. Aber stattdessen sitzen die Oknins nun in Untersuchungshaft. Auf die Eheleute wartet eine Anklage wegen Spionage - weil sie Urlaubsfotos von einer Residenz des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdoğan in Istanbul gemacht hatten.

Nach Darstellung der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu sollen die Oknins bei einem Besuch des ...