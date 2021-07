Haftstrafe wegen Erstürmung des US-Kapitols verhängt

Gut ein halbes Jahr nach der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump ist in Florida Berichten zufolge ein Mann zu acht Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der 38-Jährige aus Florida hatte zuvor zugegeben, in das Kapitol eingedrungen zu sein und die Arbeit des Kongresses behindert zu haben, berichtete am Montag unter anderen die Zeitung "Washington Post".

SN/APA/AFP/Archiv/SAUL LOEB Szene von der Kapitols-Erstürmung am 6. Jänner