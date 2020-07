Erdoğans Kernklientel ist von der Umwidmung in eine Moschee begeistert. Kritiker warnen vor Konflikten - mit Griechenland und Gläubigen.

Es war so etwas wie eine Generalprobe: Am 29. Mai, dem 567. Jahrestag der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen, kniete in der Hagia Sophia ein Imam nieder und begann, aus dem Koran zu lesen. Per Videoschaltung gesellte sich der türkische ...