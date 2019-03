Hahn will EVP-Entscheidung zu Fidesz "nicht vorgreifen"

EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP) nimmt als einer der Vizepräsidenten der Europäischen Volkspartei (EVP) am Mittwoch auch an der Vorstandssitzung der EVP zu einem möglichen Ausschluss der ungarischen Fidesz teil. Hahn erklärte am Montag auf Anfrage der APA: "Der Ball liegt bei Viktor Orban, der sich eindeutig zu den Werten der EVP bekennen und verlässlich und nachhaltig danach handeln muss."

SN/APA (AFP/Archiv)/JOHN THYS Der EU-Kommissar gibt abwartend