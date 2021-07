Haiti droht nach dem Präsidenten-Mord politisches Chaos

Moïse wurde in seinem Haus erschossen. Haitis neuer Premier ist nicht vereidigt, das Oberste Gericht ohne Vorsitz.

Haitis noch amtierender Premierminister Claude Joseph bestätigte es: Präsident Jovenel Moïse wurde in der Nacht auf Mittwoch in seinem Haus in einem Vorort der Hauptstadt Port-au-Prince von einem bewaffneten Kommando überfallen und ermordet. Seine Frau Martine wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Joseph sprach von einer "hasserfüllten, unmenschlichen und barbarischen Tat". Alle Maßnahmen würden ergriffen, um "die Fortdauer des Staates und den Schutz der Nation zu gewährleisten", kündigte er an.

Moïse regierte seit Februar auf der Basis von ...