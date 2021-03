Haiti: Eine Insel, aber zwei Welten

Haiti und die Dominikanische Republik teilen sich eine Insel - doch während die Dominikanische Republik mit Postkartenstränden und Hotels aufwartet, zählt Haiti zu den ärmsten Ländern der Welt. Nun soll eine Mauer die Insel trennen.

US-Präsident Donald Trump ist abgewählt, Grenzmauern aber haben weiter Konjunktur. Der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, will noch heuer mit dem Bau einer 190 Kilometer langen Walls an der Grenze zu Haiti beginnen. "Bewegungssensoren, Gesichtserkennungskameras, Radargeräte und Infrarotstrahlsysteme" - die Dominikanische Republik will die Überwachung massiv ausbauen. "Wir wollen der illegalen Einwanderung, dem Drogenhandel und dem Schmuggel gestohlener Fahrzeuge ein Ende setzen. Seit Langem leiden wir unter diesen Vorgängen", erklärte Abinader. "Die Grenze ist 391 Kilometer lang. Davon sind ...