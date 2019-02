Haitis Bevölkerung rebelliert

Ein Korruptionsskandal brachte das Fass zum Überlaufen. Der Präsident wird zudem für gravierende Misswirtschaft verantwortlich gemacht.

Mindestens neun Tote, brennende Barrikaden, geplünderte Geschäfte und ein fast völlig paralysiertes Land, dazu die Wirtschaft und die Währung im freien Fall. Das ist die Bilanz von knapp zehn Tagen regierungskritischer Proteste in der karibischen Armenrepublik Haiti. Die Menschen, in ihrer Mehrzahl Jugendliche und organisiert von der Opposition, verlangen den Rücktritt des ungeliebten Staatschefs Jovenel Moïse, dem sie Korruption und Misswirtschaft vorwerfen. Zudem fühlen sie sich von ihm nicht repräsentiert. Der Bananenunternehmer hat in seinen zwei Amtsjahren keine Ideen und Perspektiven für das ärmste Land der westlichen Hemisphäre entwickelt. Mehr als die Hälfte der zehn Millionen Haitianer muss mit umgerechnet zwei Dollar am Tag überleben. 60 Prozent der Menschen haben keine Arbeit.