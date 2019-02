Haitis Präsident will Konflikt ohne Gewalt lösen

Gut eine Woche nach dem Beginn von heftigen Protesten gegen die Regierung in Haiti hat sich Präsident Jovenel Moise erstmals an die Bevölkerung gewandt. Der Konflikt in dem Karibikstaat müsse in einem Dialog und ohne Gewalt gelöst werden, schrieb Moise am Donnerstagabend auf Twitter. Für den Abend war zudem eine Fernsehansprache Moises geplant.

SN/APA (AFP)/HECTOR RETAMAL Erneut demonstrierten tausende Menschen auf den Stra§en