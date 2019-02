Haitis Regierung verordnete sich nach Protesten Sparprogramm

Nach den tagelangen gewaltsamen Protesten in Haiti hat die Regierung sich ein Sparprogramm verordnet und Maßnahmen gegen Korruption und Schmuggel angekündigt. Sein Budget werde um 30 Prozent gekürzt, sagte Regierungschef Jean-Henry Ceant am Samstagabend in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Das Präsidialamt und das Parlament sollten dies auch tun, forderte er.

SN/APA (AFP)/HECTOR RETAMAL Zum Teil gewaltsame Proteste in Haiti