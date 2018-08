Hakenkreuze bei Protest in Costa Rica gegen Flüchtlinge

Hunderte Menschen haben in Costa Rica teilweise mit Hakenkreuzen gegen Flüchtlinge aus Nicaragua protestiert. Nach Behördenangaben wollten die Demonstranten am Samstag in einem Park in der Hauptstadt San Jose eine Gruppe Nicaraguaner angreifen, wurden jedoch von der Polizei gestoppt. Sie riefen flüchtlingsfeindliche Parolen, einige trugen Hakenkreuze und die costaricanische Nationalflagge.

Mehrere Menschen wurden nach Angaben des Sicherheitsministeriums leicht verletzt, mehrere weitere wurden festgenommen. Die Demonstranten verabredeten sich demnach über soziale Netzwerke. Dort kursieren zahlreiche Falschnachrichten, etwa über angebliche Straftaten nicaraguanischer Flüchtlinge. Kommunikationsminister Juan Carlos Mendoza verurteilte die Ausschreitungen. Aufrufe zu Hass und Gewalt müssten beendet werden, erklärte er. Nach Regierungsangaben sind etwa 23.000 Menschen aus Nicaragua nach Costa Rica geflohen. In Nicaragua finden seit Monaten Massenproteste statt, die von Polizei und Paramilitärs regelmäßig niedergeschlagen werden. Seit Mitte April wurden nach Angaben von Menschenrechtsgruppen dabei bereits mehr als 440 Menschen getötet. Quelle: Apa/Ag.