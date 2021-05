Hamas meldet Tod mehrerer ihrer Anführer

Die Hamas hat den Tod mehrerer ihrer Anführer bei den israelischen Militärangriffen im Gazastreifen bekanntgegeben. Wie die militante Palästinenserorganisation am Mittwoch mitteilte, wurden bei den Angriffen der Chef des bewaffneten Arms der Hamas in Gaza, Bassem Issa, und "zahlreiche" weitere ranghohe Militärverantwortliche getötet. In Israel ist unterdessen ein Soldat durch eine Rakete aus dem Gazastreifen getötet worden.

SN/APA/AFP/YOUSSEF MASSOUD Israel bombardiert den Gazastreifen