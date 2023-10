Hamas veröffentlichte weiteres Video weiblicher Geiseln

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat am Montag ein Video mit drei als israelische Geiseln dargestellten Frauen veröffentlicht. In dem auf Hamas-nahen Medien verbreiteten, 76 Sekunden langen Video sind drei auf Plastiksesseln sitzende Frauen zu sehen. Eine von ihnen fordert in aufgebrachtem Tonfall auf Hebräisch Israels Premier Benjamin Netanyahu zu einem "Gefangenenaustausch" auf. Netanyahu bezeichnete die Bilder wenig später als "grausame Propaganda".

Im Titel des Videos ist von einer "gewissen Anzahl zionistischer Häftlinge" die Rede, die "eine Botschaft an Netanyahu und seine Regierung richten". Mehrere israelische Medien veröffentlichten in ihren Online-Ausgaben lediglich ein Standbild des Videos und erklärten, die darin getätigten Aussagen seien unter Zwang der Hamas entstanden. Netanyahu bezeichnete das Video in einer Erklärung als "grausame psychologische Propaganda" der Hamas und verglich die Organisation mit der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Der Regierungschef nannte die drei in der Aufnahme gezeigten Frauen bei ihren Namen und erklärte, diese seien von "der Hamas entführt" worden. In Richtung der Frauen teilte Netanyahu mit: "Unsere Herzen sind bei euch und bei allen anderen entführten Menschen." Er versprach, "alle Entführten und Vermissten nach Hause zu bringen". Die Hamas hatte am 7. Oktober einen beispiellosen Großangriff auf Israel begonnen. Dabei wurden nach israelischen Angaben etwa 1.400 Menschen getötet. Zudem verschleppte sie laut jüngsten Armeeangaben 239 Menschen in den Gazastreifen. Vier der Entführten ließ die Hamas inzwischen frei. Am 16. Oktober hatte die radikalislamische Organisation erstmals ein Video mit einer Geisel veröffentlicht. Auf ihm war eine israelisch-französische Doppelstaatsbürgerin zu sehen. Am Sonntag warf der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant der Hamas im Zusammenhang mit den von ihr verschleppten Geiseln "Psychospiele" vor. Zuvor hatte die Hamas am Samstag erklärt, sie werde alle Geiseln freilassen, wenn im Gegenzug alle palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen würden.