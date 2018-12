Handelsminister Fox: Nicht sicher, dass Brexit stattfindet

Der britische Handelsminister Liam Fox hat vor einer Abkehr vom Brexit gewarnt. Sollte das Parlament das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen ablehnen, stünden die Chancen 50 zu 50, dass der Brexit nicht stattfinde, sagte Fox in einem Interview mit der "Sunday Times". Die Botschaft des Handelsministers richtet sich vor allem an Brexit-Hardliner im britischen Parlament.

"Wir können uns zu 100 Prozent sicher sein, dass wir am 29. März austreten werden, wenn wir für den Deal der Premierministerin stimmen", sagte Fox in Richtung jener Parlamentarier, die das Abkommen von Premierministerin Theresa May ablehnen, weil ihnen der darin vorgesehene Bruch mit Brüssel nicht deutlich genug ist. Nachsatz: "Wenn wir nicht dafür stimmen, bin ich mir nicht sicher, ob ich dem viel mehr als eine 50-zu-50-Chance geben würde."

Anzeige

May hatte die eigentlich für 11. Dezember vorgesehene Abstimmung auf Mitte Jänner verschoben, weil sich eine deutliche Niederlage abzeichnete. Sie muss mit dem Widerstand von rund 100 Abgeordneten in den eigenen Reihen rechnen. Sollte der Deal abgelehnt werden, droht jedoch in erster Linie ein Brexit ohne Abkommen mit schweren Konsequenzen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche.

Für diesen Fall bereitet sich London inzwischen verstärkt vor. Einem BBC-Bericht zufolge schloss die britische Regierung in den vergangenen Monaten Verträge in Höhe von knapp 108 Millionen Britischen Pfund (rund 120 Mio. Euro) mit Fährgesellschaften ab, um Engpässe am Hafen von Dover mithilfe von gecharterten Fähren zu vermeiden. Die Fährverbindung zwischen dem französischen Calais und dem britischen Dover ist die bei Weitem wichtigste Route für den Warenhandel zwischen Großbritannien und dem Festland. Dort müssten im schlimmsten Fall Zollkontrollen eingeführt werden, die zu kilometerlangen Staus führen könnten.

Quelle: Apa/Dpa