Harsche Kritik gegen Russland bei OSZE-Tagung in Wien: "Heute ist nicht der Tag für Dialog"

Aufstehen gegen Russlands Krieg - bei der OSZE-Tagung in Wien war das vielen Delegierten ein Bedürfnis.

Seit mehr als sieben Stunden war Mykyta Poturaiev mit Unterbrechung schon in bilateralen Gesprächen, als er am Donnerstagnachmittag neben US-Senator Ben Cardin Platz nahm. Allein, die Treffen des Leiters der ukrainischen OSZE-Delegation fanden diesmal nicht in der Wiener Hofburg statt. Die Ukraine boykottierte das Wintertreffen der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Es startete am Donnerstag und geht am Freitag, dem Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine, zu Ende.

Doch nicht das ...