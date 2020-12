Harter Lockdown in Italien vom 21. Dezember bis 6. Jänner

Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen verhängt die italienische Regierung erneut einen harten Lockdown über das gesamte Land. Er gilt vom 21. Dezember bis 6. Jänner, kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte in der Nacht zum Samstag an. Bereits am Samstag hat in der Slowakei ein Lockdown begonnen, der ursprünglich für nächste Woche erst geplant war.

SN/APA (AFP/POOLP/OLIVIER HOSLET Regierungschef Conte erklärt ganz Italien zur Roten Zone