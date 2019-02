Hartinger-Klein bei UNO-Konferenz für soziale Entwicklung

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) ist für eine Sitzung der UNO-Kommission für soziale Entwicklung nach New York gereist, um dort eine Rede zur Armutsbekämpfung zu halten. Wie ihr Ministerium am Dienstag mitteilte, sind auch bilaterale Treffen geplant, unter anderem mit dem russischen Vize-Sozialminister Alexei Tscherkassow und der New Yorker Regionalsenatorin Roxanne J. Persaud.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Sozialministerin Hartinger-Klein reist nach New York