Hat die SPD ein Russland-Problem?

Viele Genossen tun sich schwer, klare Kante gegen Moskau zu zeigen.

Annalena Baerbock hatte am Dienstag keine leichte Mission. Erschwert wurde das Treffen der deutschen Außenministerin mit ihrem russischen Amtskollegen nicht zuletzt durch die uneinheitliche Linie der Regierungspartei SPD gegenüber Russland. Viele Genossen tun sich schwer, klare Kante gegenüber Moskau zu zeigen.

Ein Paradebeispiel für die russlandfreundliche Haltung der Partei von Kanzler Olaf Scholz lieferte der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner. Auf Twitter prangerte die "beunruhigende Tonlage" in Kommentaren an. Dies würde eine "einseitige Aufrüstung und Sanktionsspirale" befördern, so Stegner - ...