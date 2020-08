Hat es Deutschland geschafft?

Vor fünf Jahren sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingskrise: "Wir schaffen das!" Eine Zwischenbilanz fällt zwiespältig aus.

Vermutlich wollte die Kanzlerin der Bevölkerung an diesem 31. August einfach nur Mut zusprechen mit diesem so banalen Satz, der Merkel ziemlich sicher spontan eingefallen war. "Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft - wir schaffen das!" Merkel dürfte die ikonische Bedeutung des Satzes damals nicht erahnt haben. Heute prägt dieser Satz ihre Kanzlerschaft wie keinen anderen.

Die Ereignisse überschlugen sich in diesem ...