Hauptverhandlung um Journalistenmord in Slowakei im Jänner

Die Hauptverhandlung im Prozess um den Mord an dem slowakischen Journalisten Jan Kuciak wird am 13. Jänner nächsten Jahres beginnen. Die Anklage wurde am Donnerstag angenommen. Den Termin für die Hauptverhandlung legte das für Organisierte Kriminalität zuständige Strafgericht in Pezinok bei Bratislava zum Abschluss der Vorverhandlung der Anklageschrift fest.

SN/APA (AFP/Archiv)/VLADIMIR SIMICE Jan Kuciak und Martina Kusnirova wurden am 21. Februar 2018 erschossen