Haushaltssperre legt Teile des US-Regierungsapparats lahm

In den USA ist in der Nacht auf Samstag (06.00 Uhr MEZ) eine Haushaltssperre in Kraft getreten, die wichtige Bereiche des Regierungsapparats lahmlegen dürfte. Am Freitag war es dem Kongress nicht gelungen, die Blockade in den Budgetberatungen zu durchbrechen und den sogenannten "Shutdown" in letzter Minute abzuwenden.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Es gelang nicht, den "Shutdown" abzuwenden