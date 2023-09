Havanna geht gegen Anwerbung von Söldnern durch Russland vor

Die kubanischen Behörden gehen gegen mutmaßliche Abwerbungsversuche von kubanischen Söldnern für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vor. Ein Netzwerk in Russland versuche, Kubaner auf Kuba und in Russland für den Krieg in der Ukraine zu rekrutieren, teilte das Außenministerium in Havanna Montagabend (Ortszeit) mit. Einige Abwerbungsversuche seien bereits unterbunden und strafrechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen eingeleitet worden.

BILD: SN/APA/AFP/YAMIL LAGE Kuba will seine Männer nicht als Kämpfer in die Ukraine ziehen lassen