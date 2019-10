Heftige Attacken auf Warren in TV-Debatte der Demokraten

In einer erneuten Fernsehdebatte von Präsidentschaftsbewerbern bei den oppositionellen US-Demokraten hat sich die in den Umfragen zuletzt nach oben geschossene Senatorin Elizabeth Warren harten Attacken ausgesetzt gesehen. Mitbewerber warfen Warren am Dienstagabend vor allem vor, die Finanzierung ihres ehrgeizigen Reformplans für das Gesundheitswesen offen zu lassen.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Ex-Harvard-Professorin hat sich Status einer Topkandidatin erarbeitet