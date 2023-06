Heftige Kämpfe an verschiedenen Frontabschnitten in Ukraine

In der Ukraine wird weiter an mehreren Frontabschnitten heftig gekämpft. Bei einem russischen Angriff auf den ostukrainischen Ort Ukrajinsk wurden nach Angaben der Regionalregierung von Donezk drei Menschen getötet, darunter ein vierjähriger Bub. Fünf Menschen, darunter drei Kinder, seien zudem verletzt worden, als der Ort in der Nacht beschossen worden sei, teilte Gouverneur Pawlo Kirilenko auf Telegram mit. Zudem seien auch noch andere Teile der Region angegriffen worden.

BILD: SN/APA/AFP/DAVE CLARK Der tägliche Wahnsinn in der Ulraine