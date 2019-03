Heftige Kämpfe bei Offensive auf letzte IS-Bastion in Syrien

Kämpfer der kurdisch-arabischen Allianz haben am Samstag ihre entscheidende Offensive gegen die letzte Bastion der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in Ostsyrien fortgesetzt. Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) stießen im Kampfgebiet um das Dorf Baghouz in der Provinz Deir Ez-Zor an der irakischen Grenze auf heftigen Widerstand.

/APA (AFP)/DELIL SOULEIMAN Die Kämpfe um das syrische Dorf toben seit Wochen