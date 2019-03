Heftige Kämpfe um letzte IS-Enklave in Syrien

Die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) haben bei ihrer Offensive auf die letzte Enklave der radikal-islamischen IS-Miliz in dem Bürgerkriegsland bisher nur wenig Boden gutgemacht. Die Kämpfer des Islamischen Staats (IS) setzten Scharfschützen und Landminen ein, sagte SDF-Kommandant Adnan Afrin am Montag.

SN/APA (AFP)/BULENT KILIC Der Sturm auf Baghouz hat am Wochenende begonnen