Heftiges Ringen um humanitäre Hilfe

Die Opposition verlegt den Machtkampf mit Nicolás Maduro an die venezolanischen Grenzen.

Im Ringen um die Macht in Venezuela verlagert sich der Schauplatz zunehmend aus der Hauptstadt Caracas an die Grenzen des Landes. Die Opposition unter der Führung von Parlamentspräsident Juan Guaidó will dort in den kommenden Tagen in großem Stil internationale Nahrungsmittelhilfe und Medikamente ins Land bringen. Doch Machthaber Nicolás Maduro ist entschlossen, die humanitäre Hilfe nicht durchzulassen. Er fürchtet, es sei eine Art trojanisches Pferd und leiste entweder einer Militärintervention Vorschub oder diene dazu, das Militär auf die Seite der Opposition zu ziehen. Zudem behauptet der Autokrat, es gebe gar keine humanitäre Krise in seinem Land. Das Ganze sei nur "eine Show" der Opposition.