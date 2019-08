Heiko Maas bittet Polen um Vergebung für Nazi-Verbrechen

Am 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands gegen die deutsche Besatzungsmacht hat der deutsche Außenminister Heiko Maas Polen um Vergebung für die Nazi-Verbrechen gebeten. "Ich schäme mich für das, was Ihrem Land von Deutschen und im deutschen Namen angetan wurde. Und ich schäme mich dafür, dass diese Schuld nach dem Krieg viel zu lange verschwiegen wurde", sagte er am Donnerstag.

SN/APA/dpa/Kay Nietfeld Deutscher Außenminister Maas in Polen