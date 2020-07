In den USA schnellen die Coronazahlen in die Höhe. US-Immunologe Anthony Fauci sieht den Grund dafür auch in den politischen Grabenkämpfen im Land.

SN/BRENDAN SMIALOWSKI / AFP / picturedesk.com Donald Trump begegnet der Krise nicht – weder mit Maßnahmen noch mit Empathie für Betroffene.