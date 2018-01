Helfer befürchten viele Tote bei Bootsunglück im Mittelmeer

Bei einem Bootsunglück im Mittelmeer könnten am Wochenende bis zu 40 Migranten ertrunken sein. Das haben Aussagen von Überlebenden, die am Dienstagabend in Augusta auf Sizilien an Land gegangen waren, ergeben, wie der Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Flavio di Giacomo, am Mittwoch twitterte.

SN/APA (AFP)/FEDERICO SCOPPA Die "Aquarius" rettete wieder viele Menschen