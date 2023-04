Helfer warnen vor "humanitärer Tragödie" im Sudan

Aufgrund der anhaltenden Kämpfe im Sudan können Zehntausende Menschen in der Hauptstadt Khartum ihre Häuser weiter nicht verlassen. Luftangriffe und Artilleriefeuer dauerten auch am Donnerstag an. Die Welthungerhilfe warnte vor einer "humanitären Tragödie". Am sechsten Tag der Kämpfe zwischen dem Militär und Paramilitär verschärfe sich die ohnehin schon katastrophale Lage der Menschen weiter, warnte auch die Hilfsorganisation CARE.

BILD: SN/APA/AFP/- Kämpfe dauern weiter an