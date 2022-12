Herzog als erster israelischer Präsident in Bahrain

Der israelische Präsident Yitzhak (Isaac) Herzog ist am Sonntag zu einem Staatsbesuch in Bahrain aufgebrochen. Es sei der erste Besuch eines israelischen Staatsoberhaupts in dem Golfstaat, teilte Herzogs Büro mit. Herzog komme auf Einladung des Königs Hamad bin Issa Al-Khalifa. Herzog sagte vor seiner Abreise, der Besuch sei "ein weiterer historischer Schritt in den Beziehungen zwischen Israel und arabischen Staaten".

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/A Präsident Herzog spricht von "historischem Schritt"