"Hetero-Pride" in Boston gegen Homosexuellen-Rechte

Als Antwort auf die großen "Gay-Pride"-Paraden in den USA haben Unterstützer von US-Präsident Donald Trump in Boston eine "Hetero-Parade" abgehalten. Mehrere Hundert Demonstranten zogen am Samstag durch die Straßen der Großstadt im US-Staat Massachusetts bis vor das Rathaus. Zwischen Gegendemonstranten der "Hetero-Parade" und der Polizei kam es zu Zusammenstößen.

SN/APA (AFP)/JOSEPH PREZIOSO Die Parade wurde von vielen Demonstranten lautstark kritisiert