Hilfe für die Ukraine: "So lange wie nötig"

Die EU-Chefs sind einig: Wladimir Putins Machtapparat zeigt Risse. Nun soll es an die eingefrorenen Kreml-Milliarden gehen.

Zusammengerückt: EU-Ratspräsident Charles Michel (li) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg beim EU-Gipfel in Brüssel.

Eine Woche ist seit dem gescheiterten Aufstand der Wagner-Söldner und deren Marsch auf Moskau vergangen. Noch immer sind die Erschütterungen zu spüren - auch in Brüssel, wo am Donnerstag die 27 EU-Spitzen zu ihrem Gipfel zusammengekommen sind. Und entschlossen waren, aus der Schwäche Wladimir Putins, die durch die Meuterei offensichtlich wurde, Kapital zu schlagen. In jeder Hinsicht.

Die Verwertung russischer Vermögenswerte, die Europa zu Beginn des Überfalls auf die Ukraine eingefroren hat, steht zur Debatte. Allein 200 Milliarden Euro der russischen Zentralbank sind blockiert.

Es sei nur "logisch", das Geld für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden, betonte der belgische Premier Alexander de Croo. Dass "unsere Steuerzahler für etwas aufkommen sollen, was sie nicht verursacht haben", sei grundlegend falsch, erklärte die estnische Regierungschefin Kaja Kallas.

Tatsächlich wäre es wohl schwer vermittelbar, dass die europäische Bevölkerung für die von der Kreml-Armee zerbombte Infrastruktur zahlen soll, während Milliardenbeträge aus Russland ungenutzt auf EU-Banken liegen. Seit Kriegsbeginn haben Brüssel und die EU-Mitgliedsländer die Ukraine mit insgesamt 72 Milliarden Euro unterstützt, Wirtschaftshilfe und Waffen eingeschlossen.

An eine Enteignung von Oligarchen oder der russischen Zentralbank ist nicht gedacht. Das wäre rechtlich kaum möglich. Wohl aber können die Kapitalerträge abgeschöpft werden. Wie genau das vor sich gehen könnte, will die Kommission noch vor der Sommerpause vorschlagen.

Das Beben, das Söldnerführer Jewgeni Prigoschin mit seiner Rebellion auslöste, hat zu Rissen in Wladimir Putins Diktatur geführt, darüber waren sich die Gipfelteilnehmer einig. Die Einheit der europäischen Demokratien dagegen erwies sich entgegen vielen Prognosen bislang als sehr stabil.

"Deshalb ist es bedeutend, dass wir uns unterhaken und sagen, wir sind bereit, noch lange durchzuhalten", erklärte Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz, ein Sozialdemokrat. Die Ukraine werde jede erdenkliche Hilfe erhalten, militärisch, humanitär und wirtschaftlich. "So lange wie nötig", verspricht die Gipfelerklärung.

Sie geht weiter als alle bisherigen. Erstmals soll von "künftigen Sicherheitszusagen" die Rede sein, "die der Ukraine helfen werden, sich auf lange Sicht zu verteidigen". Einige Staats- und Regierungschefs hatten sogar Sicherheitsgarantien für Kiew gefordert. Das aber geht den letzten verbliebenen neutralen oder bündnisfreien Ländern zu weit, erinnert es doch an Beistandspflichten, wie sie Militärbündnisse kennen. Es sei "klar, dass es das nicht geben kann", sagte Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Er forderte, dass die "Rolle der Neutralen explizit erwähnt wird". Das entspricht auch dem üblichen EU-Prozedere.

Neben Österreich zählen nur noch Malta, Zypern und Irland nicht zur Nato. Finnland ist seit April Mitglied der westlichen Verteidigungsallianz, Schweden will so schnell wie möglich hinein. Putins Angriff auf die Ukraine hat die EU und die Nato zusammenrücken lassen. Davon zeugte nicht zuletzt die Teilnahme von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einem gemeinsamen Mittagessen zum Auftakt des Gipfels. "Wir sind einig, dass die Ukraine ein Mitglied des Bündnisses wird", sagte er, machte aber auch klar, dass dies unmöglich sei, solange Krieg herrsche. Das weiß auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der per Video zugeschaltet war.

Wie stets stand auch das Thema Migration auf der Agenda in Brüssel. Der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson forderte eine strengere Migrationspolitik. Er ist ein Konservativer, der auf die Duldung der rechtsextremen Schwedendemokraten angewiesen ist. Die EU-Innenminister haben kürzlich eine deutliche Verschärfung der bisherigen EU-Praxis auf den Weg gebracht.

Migranten, die nur geringe Chancen auf Asyl haben, sollen demnach unter haftähnlichen Bedingungen an den EU-Außengrenzen auf ein Schnellverfahren warten und gegebenenfalls zurückgewiesen werden. 2022 hätte das laut einer Anfragebeantwortung des deutschen Innenministeriums rund 400.000 Menschen betroffen. Geplant sind in einem ersten Schritt Auffangkapazitäten für rund 30.000 Menschen. Die Verschärfung muss auch noch vom EU-Parlament beschlossen werden.