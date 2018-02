Hilfe gibt es nur gegen Sex

Sex als Gegenleistung für Nothilfe: Nach einem BBC-Bericht sollen sich darunter auch Männer gemacht haben, die mit der UNO zusammenarbeiten.

Nothilfe, Essensrationen nur als Gegenleistung für Sex - das ist in weiten Teilen Syriens Alltag für viele Frauen. Die BBC berichtete dies und berief sich dabei auf mehrere Entwicklungshelfer aus Syrien.

Demnach fordern Helfer vor Ort häufig sexuelle Gefälligkeiten von Frauen, die in Not sind. Unter den Helfern sollen auch lokale Organisationen sein, die mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten.

Frauen tauschten sexuelle Handlungen für Essen oder Fahrdienste, berichtet die Helferin Danielle Spencer dem britischen Sender. Hilfsrationen würden so zurückgehalten. Teilweise weigerten sich Frauen inzwischen zur Ausgabe von Hilfsorganisationen zu gehen.

Wie aus einem aktuellen Bericht des "United Nations Population Fund" (UNFPA) hervorrgeht, wird in den verschiedenen Regionen des Landes humanitäre Hilfe für Sex ausgetauscht.

In dem Bericht "Voices from Syria 2018″ (Stimmen aus Syrien) untersuchen die Forscher geschlechterspezifische Gewalt und sexuelle Belästigung in 14 syrischen Regionen.

Ihre Schlussfolgerung: "In den verschiedenen Bezirken Syriens wurden Beispiele genannt, bei denen Frauen oder Mädchen die Beamten für kurze Zeit für "sexuelle Dienste' heirateten, um Mahlzeiten zu erhalten."

Danielle Spencer, humanitäre Beraterin im Dienste von Hilfsorganisationen, erklärte in der BBC, dass UN-Hilfsorganisationen die sexuellen Übergriffe toleriert hätten, um weiterhin Hilfsgüter in die schwer erreichbaren Regionen Syriens einführen zu können. "Sexuelle Ausbeutung sowie Missbrauch von Frauen und Mädchen wurde ignoriert. Es war ihnen bewusst und wurde dennoch seit sieben Jahren ignoriert", sagte Spencer der BBC.





(SN)