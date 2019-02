Hilfsgüter an Venezuelas Grenze: Maduro bricht mit Kolumbien

An der Grenze des Krisenstaates Venezuela zu Kolumbien und Brasilien überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Die vom selbsternannten Übergangspräsident Juan Guaido angekündigten Hilfslieferungen trafen am Samstag im Grenzgebiet ein. Es kam zu Scharmützeln, da Präsident Maduro die Lieferungen weiter nicht ins Land lassen will. Er verkündete den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Kolumbien.

Bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Caracas sagte Maduro am Samstag, die "faschistische Regierung von Kolumbien" müsse all ihre diplomatischen Vertreter binnen 24 Stunden aus Venezuela abziehen. Er reagierte damit auf die Unterstützung der kolumbianischen Regierung für Guaido und ausländische Hilfslieferungen nach Venezuela. Angesichts des von der Opposition geplanten Transports von Hilfsgütern aus Kolumbien ins Land spitzt sich die Lage zu.

Nach Angaben aus kolumbianischen Sicherheitskreisen setzte venezolanisches Militär am Samstag im Grenzgebiet Tränengas gegen Bürger ein, die Hilfsgüter ins Land bringen wollten. Auch Gummigeschoße seien eingesetzt worden.

Nahe dem kolumbianischen Grenzort Urena durchbrachen nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur vier Lastwagen mit Hilfsgütern eine erste Barriere in der Mitte der Grenzbrücke Francisco de Paula Santander. Dann wurden sie auf venezolanischer Seite von den Sicherheitskräften angehalten, hieß es.

Diese beschossen den Konvoi und die sie zu Fuß begleitenden Menschen mit Tränengas und Gummigeschoßen. Mindestens sechs Menschen wurden verletzt, wie die Sender VPI-TV und CNN en Espanol berichteten. In einem venezolanischen Fernsehbericht war laut der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen, wie ein Lkw in Flammen aufging. Des weiteren wurden Aufnahmen gezeigt, wie Menschen einen zweiten Lastwagen entluden.

Oppositionsführer Juan Guaido hat angekündigt, mit Helfern Medizin und Lebensmittel über die Grenze ins Land zu schaffen. Die Güter lagern bereits in der Grenzregion. Präsident Maduro will das verhindern. Er hatte die Schließung der Grenzen nach Kolumbien und Brasilien angeordnet.

Auch an der Grenze zu Brasilien setzte venezolanisches Militär am Samstag Tränengas ein. In der Grenzstadt Santa Elena hatten Bürger zuvor versucht, Barrikaden zu errichten. Sie wollten nach eigenen Angaben verhindern, dass bewaffnete Anhänger der Regierung in den Ort kommen. Auch von Brasilien aus sollen Hilfsgüter nach Venezuela gebracht werden.

Lastwagen mit entsprechender Ladung haben laut Interims-Präsidenten Guaido und einem Reuters-Augenzeugen zufolge die brasilianische Grenze bereits passiert. Guaido sprach daraufhin von einem "großen Erfolg".

Der oppositionelle Parlamentspräsident hat sich vor einigen Wochen zum Übergangspräsidenten erklärt. Er wird von den USA sowie mehreren europäischen Staaten anerkannt. Russland indes steht auf der Seite Maduros und hat die USA vor einer Militärintervention gewarnt.

Die Bevölkerung in Venezuela leidet seit Jahren unter Mangelwirtschaft. In dem südamerikanischen Land herrscht trotz seines Ölreichtums eine Wirtschaftskrise mit akuten Versorgungsengpässen.

Viele Bürger haben sich deshalb in die Nachbarstaaten abgesetzt. Ob letztlich Maduro oder Guaido in dem Konflikt obsiegt, hängt nach Einschätzung von Beobachtern maßgeblich auch davon ab, auf welche Seite sich das Militär schlägt. Bisher kann Maduro weitgehend auf dessen Loyalität setzen. Aus Kreisen der kolumbianischen Einwanderungsbehörden hieß es jedoch, am Samstag sei mehr als ein Dutzend Mitglieder der venezolanischen Sicherheitskräfte desertiert.

