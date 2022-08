Hillary Clintons Botschaft an Sanna Marin: "Tanz weiter"

Nach Kritik wegen eines Party-Videos hat die finnische Regierungschefin Sanna Marin prominente Unterstützung erhalten: die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton veröffentlichte am Sonntag auf Twitter ein Foto, das sie beim ausgelassenen Tanzen zeigt. "Das bin ich in Cartagena, wo ich als Außenministerin für ein Treffen war", kommentierte Clinton das im April 2012 in Kolumbien aufgenommene Bild. "Tanz weiter, @marinsanna", fügte sie an Marin gerichtet hinzu.

SN/APA/AFP (Archiv)/STR Hillary Clinton tanzt 2012 in Cartagena (Kolumbien)