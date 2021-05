Hinweise auf Gipfel Biden-Putin in Europa verdichten sich

Die Hinweise auf ein Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin nehmen Form an: Nach Gesprächen von Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan mit dem Sekretär des russischen Sicherheitsrates Nikolai Patruschew hieß es am Montag in einer gemeinsamen Erklärung: "Das Treffen war ein wichtiger Schritt in der Vorbereitung eines geplanten Gipfels zwischen den USA und Russland, dessen Termin und Ort zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben wird."

SN/AP Joe Biden und Vladimir Putin bei einem Treffen im März 2011