Hisbollah-Chef äußert sich erstmals zu Gaza-Krieg

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat sich am Freitag zum ersten Mal seit Ausbruch des Gaza-Kriegs am 7. Oktober an die Öffentlichkeit gewandt. Er betonte, die Operation "Al-Aksa-Flut war zu hundert Prozent palästinensisch" geplant gewesen. Er lobte den Terrorangriff der im Gazastreifen herrschenden Hamas auf Israel: Die Entscheidung für diesen Einsatz sei "weise, mutig und zur richtigen Zeit" gekommen, sagte Nasrallah bei einer Rede am Freitag.

BILD: SN/APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE Nasrallah: 'Al-Aksa-Flut war zu hundert Prozent palästinensisch'