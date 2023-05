Historischer G7-Gipfel: Selenskyj dominiert in Hiroshima

Selten ist ein G7-Gipfel derart von Sicherheit und Militär dominiert gewesen - vor allem, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj überraschend dazustieß und damit die Agenda beeinflusste.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beim G7-Gipfel in Hiroshima, im Bild im US-Präsident Joe Biden, Japans Premierminister Fumio Kishida und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Als Fumio Kishida am Sonntag im Friedenspark von Hiroshima stand, strotzte er von Ruhe und Überzeugung. "Bei diesem Gipfel haben wir die schwierige Sicherheitssituation diskutiert", erklärte der japanische Premierminister in seiner Abschlussrede. "Die G7-Staaten haben sehr deutlich und direkt miteinander gesprochen." Und man sei sich weiterhin einig, dass jeder Versuch, den Status Quo durch Zwang zu ändern, nicht toleriert werde. Alles in allem gehe ein "historischer Gipfel" zu Ende.

G7 finden klare Worte an China und Russland

...