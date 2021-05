Historischer Sieg für Tories bei Unterhaus-Nachwahl

Erstmals seit Jahrzehnten hat die Konservative Partei des britischen Premierministers Boris Johnson der Labour-Partei das Unterhausmandat in der nordostenglischen Stadt Hartlepool abgejagt. Bei einer Nachwahl erhielt die konservative Kandidatin Jill Mortimer die meisten Stimmen, wie die Wahlkommission am Freitag in der Früh mitteilte. Das Ergebnis im Labour-Stammland gilt als großer Erfolg für die Konservativen, die dort weiterhin mit ihrem Brexit-Kurs punkten.

SN/APA/AFP/POOL/LINDSEY PARNABY Johnson im nordenglischen Brexit-Territorium weiter auf Siegeskurs