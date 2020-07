"Historischer Tag für Europa": Die Reaktionen auf den EU-Gipfel

Fast 100 Stunden stritten die 27 EU-Staaten ums Geld. Mehrfach stand der Brüsseler Sondergipfel vor dem Scheitern. Jetzt ist doch noch der Kompromiss gelungen. Die Reaktionen fallen vorwiegend positiv aus.

Im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise haben sich die EU-Staaten auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt: Es hat einen Umfang von 1,8 Billionen Euro. Der Kompromiss wurde nach mehr als viertägigen Verhandlungen am frühen Dienstagmorgen bei einem Sondergipfel in Brüssel von den 27 Mitgliedsstaaten angenommen. So reagierten die Staats- und Regierungschefs:

Macron: "Historischer Tag für Europa"

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Einigung beim EU-Gipfel auf das Haushalts- und Finanzpaket als große Leistung gewürdigt. Macron schrieb am frühen Dienstagmorgen auf Twitter: "Historischer Tag für Europa!" Der Franzose hatte sich gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel für das milliardenschwere Programm gegen die Coronakrise eingesetzt. Im Laufe der mehr als vier Tage des EU-Gipfels hatte es heftige Auseinandersetzungen mit den sogenannten sparsamen Staaten gegeben, die gegen Zuschüsse für bedürftige EU-Länder waren. Am Ende hatte es einen Kompromiss gegeben.

Kurz will Zusammenarbeit der "Frugalen" fortsetzen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will die Zusammenarbeit in der Gruppe der "Frugalen" (Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark) auch in Zukunft fortsetzen. "Das ist der wichtigste Punkt, weil ich glaube, dass das durchaus historisch ist", sagte Kurz Dienstag früh nach dem EU-Gipfel in Brüssel.

"Die Zusammenarbeit der Frugalen ist mit dem heutigen Tag nicht beendet, sondern die wird fortgesetzt", so Kurz. Dies sei "relevant für die Machtverhältnisse in der Europäischen Union, aber das ist nichts Unanständiges, sondern in unserem Fall etwas sehr Positives". Die Gruppe werde in finanziellen und anderen Fragen weiter zusammenarbeiten, kündigte Kurz an. Dies tue der EU gut und sei vor allem wichtig für Österreich.

Conte: "Wir sind zufrieden"

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hat die Einigung beim EU-Gipfel in Brüssel und den beschlossenen Wiederaufbauplan nach der Coronakrise als ehrgeizig und "sehr konsistent" gelobt. "Wir sind zufrieden", sagte er bei einer Videokonferenz am Dienstagmorgen. Der Wiederaufbauplan entspreche den enormen Herausforderungen der Krise. "Es ist ein historischer Moment für Europa, es ist ein historischer Moment für Italien", sagte er in Brüssel.

Merkel: Haben uns am Schluss zusammengerauft

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich erleichtert über die Einigung beim Corona-Krisengipfel der EU gezeigt. Es sei darum gegangen, Entschlossenheit zu zeigen. "Das war nicht einfach", sagte Merkel am Dienstagmorgen zum Abschluss des am Freitag begonnenen Gipfels in Brüssel. Für sie zähle aber, "dass wir uns am Schluss zusammengerauft haben".

Schwedischer Regierungschef lobt EU-Einigung

Die zu den "Sparsamen Vier" zählenden Schweden sind zufrieden mit der späten Einigung beim EU-Sondergipfel in Brüssel. "Europa steht vor vielen Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen müssen, und es ist wichtig, dass der Haushalt steht", erklärte Regierungschef Stefan Löfven am Dienstagmorgen in einem schriftlichen Kommentar, aus dem mehrere schwedische Medien übereinstimmend zitierten. "Mit dem Wiederaufbaupaket sind wir auch besser gerüstet, um die Coronakrise und ihre wirtschaftlichen Folgen zu bewältigen."

Orbán: Wir haben unseren nationalen Stolz verteidigt

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat die Vereinbarungen des EU-Gipfels als Sieg für die Regierungen in Budapest und Warschau dargestellt. "Ungarn und Polen ist es nicht nur gelungen, sich ernsthafte Geldsummen zu sichern, sondern auch ihren nationalen Stolz zu verteidigen", sagte der rechtsnationale Politiker am Dienstagmorgen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem polnischen Amtskollegen Mateusz Morawiecki in Brüssel.

Dänische Regierungschefin: Solidarische Einigung mit besserer Balance

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hält die Einigung des EU-Sondergipfels sowohl für Europa als auch für ihr Land für äußerst zufriedenstellend. Das Wichtigste sei natürlich, dass man sich nun daranmachen könne, die europäische Wirtschaft nach der Coronakrise wiederherzustellen, sagte sie am Dienstagmorgen Reportern in Brüssel. Es handle sich um eine solidarische Abmachung mit einem weiterhin großen Volumen, das jedoch nun eine bessere Balance habe.

Finnland betrachtet Einigung als Beweis für Stärke der EU

Finnland hält die Einigung des EU-Sondergipfels für einen Beweis der Stärke der Europäischen Union. Trotz aller Schwierigkeiten habe die EU gezeigt, dass sie in einer schwierigen Lage handeln könne, sagte Ministerpräsidentin Sanna Marin am Dienstagmorgen nach Angaben des finnischen Rundfunksenders Yle auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Sowohl aus finnischer als auch aus europäischer Sicht sei das Ergebnis zufriedenstellend.

Finnland hatte bei der Suche nach einem Kompromiss zwar nicht zu den als "Sparsame Vier" bezeichneten Ländern gezählt, Marin hatte sich in Brüssel aber verstärkt hinter die Positionen dieses Quartetts - Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande - gestellt.

Tschechiens Premier Babiš: Einigung wichtiges Signal für Europa

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš hat sich erfreut über den im Streit um Corona-Wiederaufbauhilfen und EU-Haushalt erzielten Kompromiss gezeigt. "Das ist ein sehr wichtiges Signal für Europa, ein wichtiges Signal für die Finanzmärkte", sagte der Multimilliardär am Dienstag in Brüssel. Die Verhandlungen seien sehr anspruchsvoll gewesen. "Es war wirklich ein großer Marathon", sagte der Gründer der populistischen Partei ANO.

Spaniens Regierungschef Sánchez erfreut über Gipfel-Einigung

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez, dessen Land besonders von den vereinbarten EU-Hilfen profitieren wird, hat sich erfreut über die Einigung des EU-Sondergipfels gezeigt. Er sei "zu 95 Prozent zufrieden" mit dem Ergebnis, sagte Sánchez am Dienstag vor Journalisten in Brüssel.

Von den beschlossenen 750 Milliarden Euro zur Abfederung der Coronakrise stehen nach seinen Worten "in etwa" 140 Milliarden für sein besonders schwer von der Pandemie betroffenes Land zur Verfügung. Davon seien 72,7 Milliarden nicht rückzahlbare Subventionen, der Rest Kredite.

Sánchez sprach von einem "wahrhaften Marshallplan". Es sei "historisch", dass sich die EU-Kommission erstmals in ihrer Geschichte verschulde, um nationale Programme zu finanzieren. Dies zeige, dass Europa eine "gemeinsame Antwort auf eine Krise gefunden hat, die alle mehr oder weniger trifft", berichtete das spanische Fernsehen.

