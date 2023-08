Historisches Foto: Trump stellte sich im Gefängnis von Atlanta den Behörden

Plus

Plus

Plus

Ex-US-Präsident Donald Trump hat sich am Donnerstag in Atlanta (Georgia) den Ermittlungsbehörden gestellt. Die Prozedur in einem Lokalgefängnis war kurz; aber nun gibt es vom republikanischen Präsidentschaftskandidaten ein Polizei-Foto.

BILD: SN/APA/AFP/- Erstes Polizeibild eines Ex-Präsidenten BILD: SN/AP Auch Trump-Anwalt Rudy Giuliani musste vor die Polizeikamera.