Hitler sollte sterben - doch dieser Mann verlor sein Leben. Eine Versöhnung.

20. Juli 1944. Heinrich Berger starb beim Attentat auf Hitler. Jetzt begegnen sich die Enkelin des Verantwortlichen, Stauffenberg, und die Tochter des getöteten Stenographen.

Das Wort fällt ganz zum Schluss, beim Abschied. Die beiden Frauen stehen sich gegenüber, in der Diele einer Wohnung im 13. Stock eines Plattenbaus in Erfurt, irgendwo am Juri-Gagarin-Ring. Der Moment ist unscheinbar und existenziell zugleich, ein Paradox. Als stumme Zeugin an der Wand hängt eine Orgelpfeife, die Dorothea Johst hier vor langer Zeit aufgehängt hat. Johst ist heute 79 Jahre alt und nach außen eine energische ältere Dame voller Fröhlichkeit, Wissen und Elan. Erst am Tag zuvor hat sie ...