Hitlerbart für Erdoğan bringt Schüler in Haft

Die Justiz wirft dem 16-Jährigen Präsidentenbeleidigung vor. Der Fall zeigt: Bärte sind in der Türkei ein politisch haariges Thema.

Malereien auf Wahlplakaten sind nicht ungewöhnlich - mal als unbedachte Kritzelei, mal als eine Form des politischen Protests. Was in anderen westlichen Ländern Heiterkeit oder Kopfschütteln auslöst, kann in der Türkei schnell ins Gefängnis führen. Das zeigt der Fall des 16-jährigen Salih S. (Name von der Redaktion geändert). Die Polizei in der südosttürkischen Hafenstadt Mersin nahm den Schüler am vergangenen Dienstag fest, weil er Präsident Recep Tayyip Erdoğan auf einem Wahlplakat mit einem Filzstift einen Hitlerbart gemalt hatte. Mit Aufzeichnungen ...