Hochrechnung: Mitte-Rechts-Block siegt bei Parlamentswahl

Bei den Parlamentswahlen in Italien zeichnet sich laut ersten Hochrechnungen ein klarer Wahlsieg der Mitte-Rechts-Allianz um die Wahlfavoritin und Rechtsaußen-Politikerin Giorgia Meloni ab. Die Mitte-Rechts-Allianz dürfte laut den in der Nacht vom öffentlich-rechtlichen Sender RAI 1 veröffentlichten Hochrechnungen auf 41,1 der Stimmen kommen. Dieser Prozentsatz genügt, um laut dem Wahlsystem die Mehrheit der Stimmen in der Abgeordnetenkammer und im Senat zu erobern.

SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO Giorgia Meloni könnte italienische Regierungschefin werden