Höhere Beteiligung bei Israel-Wahl macht Likud nervös

Eine wegweisende Parlamentswahl in Israel hat am Dienstag über die Zukunft des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu bestimmt. Der 69-Jährige warnte am Dienstag bei der Stimmabgabe in Jerusalem vor einem knappen Ausgang für seine Likud-Partei. Für Nervosität im rechten Lager sorgte, dass die Wahlbeteiligung höher war als beim Urnengang im April.

SN/APA (AFP)/MENAHEM KAHANA In Israel wird erneut gewählt