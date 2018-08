Hofer bewertet Putin-Besuch bei Kneissl-Hochzeit nicht über

Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) will die Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin an der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) nicht überbewerten. Österreich könne weiterhin die Rolle als neutraler Vermittler wahrnehmen, erklärte auch Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) am Mittwoch vor dem Ministerrat.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/APA-POOL Kneissl-Hochzeit schlägt politisch noch immer Wellen