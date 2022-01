Hoffnung auf ersten NATO-Russland-Rat seit zwei Jahren

Angesichts der Spannungen in der Ukraine-Krise versucht der Westen in dieser Woche verstärkt, den Konflikt mit Russland diplomatisch zu lösen. Nachdem eine erste Gesprächsrunde zwischen Washington und Russland keinen Durchbruch brachte, kommt am Mittwoch erstmals seit zwei Jahren wieder der NATO-Russland-Rat in Brüssel zusammen. Russlands Vizeaußenminister Alexander Gruschko sprach am Dienstag von der "Stunde der Wahrheit".

Nach bilateralen Verhandlungen nun Gespräche im größeren Rahmen